Глумово, , 22:42 — REGNUM Инспекторат по торговле и МВД Северной Македонии 19 октября провели совместную операцию по прекращению… пышной свадьбы. В деревне Глумово молодожены созвали отпраздновать создание новой семьи свыше 250 гостей, что противоречит протоколам по борьбе с коронавирусом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отношении владельцев ресторана и организаторов свадьбы возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в Македонии наблюдается стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации: всего за две недели в стране было зафиксировано семь антирекордов по заражениям. В стране ужесточены меры безопасности — в открытых пространствах введено обязательное ношение масок и запрещены собрания группами больше четырех человек.

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