Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Продюсер Ubisoft Латиеш Тилленатан заявил, что геймеры смогут заново пройти игру Watch Dogs: Legion за героя Эйдена Пирса, который станет доступен после приобретения сезонного пропуска. Об этом 19 октяря сообщил портал IGN.

Во время общения с пользователями форума Reddit представитель компании ответил на вопрос о том, как именно разработчики добавят персонажа в одиночную игру. Он пояснил, что с Пирсом будут обращаться как с любым другим персонажем, однако его личность и история будут вписаны в ролики основной кампании.

«Когда вы снова будете переигрывать основные миссии, Эйден будет интегрирован во все оригинальные ролики», — сказал Тилленатан.

Напомним, релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября 2020 года. Ранее Ubisoft сообщила, что геймеры, купившие сезонный пропуск, получат возможность сыграть за четырёх новых персонажей, имеющих свою сюжетную линию.

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