Скопье, , 22:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 19 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 771 образца был выявлен 161 носитель коронавируса. Ещё 154 пациентов были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 23 788 случаев заражения, 846 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 12 пациентов. Лечение проходят 5550 человек. 17 392 пациента уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 438 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Полиция Македонии прервала пышную свадьбу из-за коронавируса