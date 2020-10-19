Женева, Швейцария, , 20:55 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 338 096 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 39 944 882 человек. Такие данные приводит 19 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4556 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 111 998.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют Индия, США, Франция, Бразилия, Великобритания, Россия, Аргентина, Италия, Чехия и Нидерланды.