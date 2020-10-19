Нижний Новгород, , 20:52 — REGNUM В Нижнем Новгороде обсудили предложения по улучшению жизни в России. В мероприятии участвовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководители исполнительных органов власти региона и авторы идей, — сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее, в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» на платформе idea.asi.ru было опубликовано более 14 000 идей, из них 737 прислали нижегородцы.

По словам нижегородского губернатора, он поручил «руководителям органов исполнительной власти совместно с региональными экспертами АСИ и Корпоративного университета областного правительства изучить все 737 идей и найти возможности для реализации лучших из них. По итогам этой работы был сформирован шорт-лист из 62-х наиболее сильных проектов. Их авторы — абсолютно разные люди. Это и бизнесмены, и сотрудники вузов, государственные служащие, студенты, общественники. С ними были проведены встречи в онлайн-формате, в рамках которых обсуждались конкретные шаги по внедрению представленных практик».

»Среди предложенных идей есть очень достойные, доказавшие свою эффективность, — подчеркнула Светлана Чупшева, — Нам очень важно, чтобы руководители субъектов ознакомились с лучшими практиками и поддержали их тиражирование на местах. Вокруг важных идей уже сформировалось сообщество единомышленников, готовых брать ответственность за продвижение этих инициатив».

Напомним, самой популярной идеей из отправленных жителями Нижегородской области на конкурс «Сильные идеи для нового времени», который проводит «Агентство стратегических инициатив», было предложение создать национальный парк развлечений «Китежland» вблизи озера Светлояр в Нижегородской области.

В число авторов идей вошел и сам глава области — Глеб Никитин предложил внедрить в России новый подход к оказанию помощи семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Проект предполагает изменение системы оценки имущественного положения семьи с внедрением механизма социального контракта. Подробнее об инициативах нижегородцев можно прочесть в материалеНижегородцы опубликовали более 700 идей, как улучшить жизнь в России.