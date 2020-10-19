Челябинск, , 20:27 — REGNUM В Челябинской области из аптек пропали некоторые антибиотики и «Арбидол», назначаемые медиками пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом пишут СМИ.

Упаковка «Арбидола» Doanri

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Поиск по сайту одной из крупных межрегиональных аптечных сетей также показывает, что капсулы «Арбидол» в продаже отсутствуют. Как заявила 19 октября журналистам первый замгубернатора Ирина Гехт, к дефициту привела введённая в России система маркировки лекарств. Предприятия находятся на этапе сертификации и получения маркировки, что и вызывает перебои с поставками лекарств.

Гехт добавила, что в аптеках Челябинской области скоро появятся необходимые лекарства. 7 тыс. упаковок «Арбидола» уже отгружено на Областной аптечный склад, также скоро ожидаются более 20 тыс. упаковок антибиотиков.

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