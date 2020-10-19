Лондон, , 20:26 — REGNUM На территории Британии за последние сутки выявлено 18,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 19 октября телеканал Sky News.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Отмечено, что с учетом этих данных общее число заражений в Британии составило 741 212.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировано 80 смертей, вызванных заражением коронавирусом. С их учетом число жертв эпидемии в стране выросло до 43 726.

Ранее министр здравоохранения Британии Мэттью Хэнкок заявил о проведении свыше 300 тыс. тестирований на коронавирус в день. Власти пытаются бороться с пандемией введением двухнедельного карантина в различных регионах страны.

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