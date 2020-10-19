Париж, 19 октября 2020, 20:06 — REGNUM Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19, 19 октября передает BFM TV.
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Контакт с пациентом произошел 15 октября, и изоляция супруги французского президента продлится ещё семь дней.
Сообщается, что у Брижит Макрон нет каких-либо симптомов COVID-19. Супруга президента Франции находится в почтенном возрасте: мадам Макрон уже исполнилось 67 лет.
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