Москва, , 20:02 — REGNUM Перевод школьных занятий на удалёнку привел к возникновению новых профессий. Об этом 19 октября рассказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Моментальная цифровизация вызывает к жизни новые профессии, которые оказались резко востребованы. Мало кто умеет упаковывать контент в удобоваримый формат, и чтобы он был легко усвояем и интересно подан», — сказал Парабучев.

По его словам, перевод столичных школ на удалёнку весной и осенью 2020 года создал такие новые профессии, как «упаковщик контента» и «продюсер онлайн-курсов».

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