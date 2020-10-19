Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM Оранжереи Таврического сада в центре Петербурга подвергнутся реновации к 2025 году. Об этом 19 октября сообщил губернатор Александр Беглов. На его взгляд, такая реновация «должна стать примером создания нового культурно-досугового пространства».

Заброшенная оранжерея Таврического сада Gov.spb.ru

«Там будут проводиться выставки, концерты, организовываться театральные представления, кинопоказы», — сказал Беглов на рабочем совещании с членами правительства Петербурга.

На совещании же заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации этого объекта социально-культурного назначения.

Напомним, в декабре 2019 года комитет по инвестициям объявил открытый конкурс на право заключения соглашения для реконструкции построенных в конце 1970-х годов теплиц. Единственным участником конкурса оказался Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, хотя лишь в апреле того же 2019 года свою концепцию реконструкции оранжерей выдвигал ресторанный холдинг Ginza Project. Стоимость проекта по реконструкции теплиц, занимающих ныне почти 27 тыс. кв. метров, он оценивал в 1,7 млрд рублей.

Теперь инвестор должен создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными залами. При этом под оранжереи и помещения для досуга должно быть отведено не менее 60% площади. Концессионное соглашение планируется заключить на 49 лет. Объект должен быть введен в строй не позднее 1 июля 2025 года.

«Из заброшенных территорий в историческом центре можно и нужно создавать новые точки притяжения для петербуржцев и гостей города. Радует, что в Петербурге инвесторы все чаще обращают внимание на такие объекты и готовы вкладывать средства не во что-то сверхприбыльное, а в возрождение исторических мест в новом формате», — подчеркнул Александр Беглов.

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