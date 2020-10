Роквилл, США, , 19:26 — REGNUM Арабское подразделение компании Xbox раньше времени опубликовало релизный трейлер дополнения The Ancient Gods, Part One для игры Doom Eternal. Об этом 19 октября сообщает «Игромания».

Издание сообщает, что в ролике разработчики показали новые локации, геймплейные особенности и момент, в котором Палач Рока сражается с акулой. Однако в течение дня видео всё же удалили с YouTube.

Напомним, дополнение The Ancient Gods, Part One выйдет завтра, 20 октября 2020 года. Оно будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Valve рассказал всю правду о разработке Half-Life 3