Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM В день, когда в Петербурге выпал первый снег, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица готова к зиме. Это он выяснил во время объезда Калининского и Красногвардейского районов в минувшие выходные.

Первый снег у Михайловского замка (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Прошлая неделя показала, что в сложных условиях город подготовился к зиме», — подчеркнул градоначальник в эфире «Радио России. Санкт-Петербург», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, системой «холодный чердак», избавляющей от образования наледи на крышах, на сегодня оборудованы около 1300 домов, привели в порядок около 6000 зданий, крыши которых после снегопадов становились опасны для жизни и здоровья петербуржцев.

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Коммунальные службы подготовили технику и людей, заверил Беглов. Так, внутри дворов будут убирать 600 специальных машин, еще задействуют почти 1500 средств малой механизации. На борьбу со снегом выйдут 7000 дворников и 500 кровельщиков.

«Если будет необходимость, заключим договоры и привлечем дополнительно людей», — объявил Беглов.

Напомним, уборка снега зимой 2018−2019 годов шла столь провально, что привела к гибели и травмированию горожан.

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