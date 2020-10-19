Конфлан-Сент-Онорин, , 19:28 — REGNUM Все больше людей собираются у колледжа Буа-д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где работал преподаватель истории Самиуэль Пати, зверски убитый исламским экстремистом 16 октября.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, многие имамы собрались около учебного заведения, чтобы «попросить прощения у семьи Самуэля Пати».

Выступая перед колледжем, глава Французской ассоциации имамов Хасан Шальгуми заявил, что произошедшее с учителем «не имеет отношения ни к исламу, ни к религии, это исламизм — яд, пожирающий ислам!«

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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