Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM В Петербурге в течение недели приступят к установке мемориальных досок медикам, которые заразились коронавирусом на службе и погибли от COVID-19. Об этом сообщил 19 октября губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стена памяти на Малой Садовой улице Gov.spb.ru

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Губернатор поблагодарил медиков, которые борются с COVID-19 и спасают жизни, и напомнил, что побывал на народном мемориале погибшим врачам на Малой Садовой улице, возложил там цветы.

«На этой неделе начнут устанавливать доски в память о погибших, идет работа по определению места для установки общего памятника», — сказал Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Ранее общественность призывала не убирать строительный забор на Малой Садовой, на котором прикрепляют фотографии врачей, до тех пор, пока не будет определено постоянное место для мемориала, но пока этого не произошло.

На прошлой неделе в Петербург пришла первая большая партия вакцины от коронавируса в 400 доз, сказал Беглов, и в основном она предназначена врачам, но прививать медиков будут исключительно на добровольной основе.

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