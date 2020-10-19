Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл признался, что студия неоднократно пыталась создать игру Half-Life 3. Об этом 19 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на информацию портала Valve News.

По словам разработчика, студия несколько раз начинала работу над Half-Life 3, но каждый раз не доводила её до конца — у них получалась «неинтересная игра». Однако после успешного релиза Half-Life: Alyx Гейб Ньюэлл и его команда всё же намерены создать ещё одну игру в этой франшизе.

Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся в марте 2020 года. Она стала первой игрой этой франшизы, созданной для устройств виртуальной реальности.

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