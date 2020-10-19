Москва, , 19:04 — REGNUM Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России на пике не должен превысить отметку в 20 тысяч. Об этом заявила 19 октября заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тысяч», — приводит её слова РИА Новости.

В то же время специалист отметила, что негативное влияние на прогноз может оказать несоблюдение гражданами рекомендованных профилактических мер. Кроме этого, росту заболевания может поспособствовать снижение защитных сил организма к респираторным инфекциям на фоне резких перепадов температуры в осеннее время, добавила Пшеничная.

Как передавало ИА REGNUM, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России выявлено уже более 1,4 млн случаев заболевания, в том числе 15 982 случая — за последние сутки. Скончались 24 366 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц чуть более миллиона человек.

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