Саратов, , 19:12 — REGNUM В Саратовскую область в начале августа текущего года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступил вертолет санитарной авиации. За это время осуществлялся вылет практически во все районы области. Пациенты для оказания высокотехнологичной медицинской помощи доставлялись в федеральные учреждения в регионах страны. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба облминздрава.

За два месяца работы санавиация в Саратовской области совершила 55 вылетов, эвакуировано 56 пациентов, из них 15 — дети. Иногда в день приходится совершать полеты несколько раз. Так, 15 октября из поселка Духовницкое транспортировали 61-летнего мужчину с хронической сердечной недостаточностью. Наземным транспортом госпитализировать больного было слишком рискованно. Пациента доставили в кардиологический центр в Саратове. В этот же день потребовалась экстренная госпитализация ребенка из города Вольска.

Экипаж вертолета состоит из двух пилотов. На борту воздушного судна пациентов сопровождают авиамедицинские бригады врачей областной клинической больницы или областной детской клинической больницы. С помощью санавиации пациента госпитализируют в любое время, так как дежурство проходит в круглосуточном режиме.

ИА REGNUM ранее сообщало, 6 октября в аэропорту Пензы состоялась транспортировка первого пациента медбригадой пензенской санавиацией. В лечебное учреждение Москвы на вертолете доставили ребенка.

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