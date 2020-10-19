Оренбург, , 19:22 — REGNUM В Оренбургской области с ухудшением эпидситуации вводятся новые ограничения. Согласно губернаторскому указу, пенсионерам заблокируют социальные транспортные карты.

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Министерству социального развития региона поручено до 26 октября подготовить проекты правовых актов по приостановлению поездок лиц в возрасте 65 лет и старше на пассажирском автомобильном и наземном электрическом транспорте с использованием «Социальной транспортной карты».

Напомним, в середине июня для пожилых людей отменили режим самоизоляции. Однако осенью эпидситуация начала ухудшаться. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе с 29 сентября вновь начало действовать это ограничение.

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