Оренбург, , 19:15 — REGNUM В Оренбургской области ужесточают коронавирусный режим. Новые ограничения прописаны в губернаторском указе от 19 октября, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С 24 октября до 9 ноября все детские развлекательные центры и игровые комнаты приостановит свою деятельность. Не будут работать в этот период аттракционы пункты проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря торговых комплексах и на рынках.

Организации отдыха и оздоровления детей должны отменить с 21 октября запланированные смены — до особого распоряжения.

Организации дополнительного образования, за исключением спортивных кружков по командным видам спорта, должны приостановить с 26 октября образовательную деятельность, кроме той, что ведется в дистанционном формате.

В высших и среднепрофессиональных учебных учреждениях студенты и преподаватели обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Это касается и сферы дополнительного образования для взрослых.

Напомним, с конца марта в регионе выявлено 15 489 случаев заражения коронавирусом. Среди них 6,6% — это дети, 33,7% — граждане в возрасте от 18 до 44 лет. Эпидситуация в Оренбуржье ухудшается.

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