Оренбург, , 19:10 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер 19 октября внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», согласно которым на территории региона вводятся новые ограничения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новое ограничение вводится относительно работы организаций общепита. С 20 октября по 9 ноября кафе и рестораны будут открываться не ранее восьми часов утра, а закрываться не позднее 22:00. Исключение составят кафе и рестораны, работающие в формате «на вынос» и точки общепита, обслуживающие работников организаций.

Под запрет снова попали массовые семейные мероприятия. На торжествах, праздниках и поминальных обедах, ритуалах допускается не более десяти человек.

Напомним, в регионе растет заболеваемость COVID-19. На сегодняшний день с тационарах лечение получают 1 239 человек, из них 190 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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