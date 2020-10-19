Париж, 19 октября 2020, 17:59 — REGNUM Миграционные потоки резко сократись практически во всём мире на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 19 октября докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»
В организации отмечают, что в 2018 и 2019 годах миграционные потоки оставались стабильными, но заметно сократились в первой половине 2020 года.
Согласно данным ОЭСР, выдача новых разрешений на проживание в разных странах мира в текущем году сократилась в среднем на 46%.
В целом, как прогнозируется в докладе, международная миграция в странах ОЭСР по итогам 2020 года может снизиться до исторического минимума.