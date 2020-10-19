Париж, , 17:59 — REGNUM Миграционные потоки резко сократись практически во всём мире на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 19 октября докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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В организации отмечают, что в 2018 и 2019 годах миграционные потоки оставались стабильными, но заметно сократились в первой половине 2020 года.

Согласно данным ОЭСР, выдача новых разрешений на проживание в разных странах мира в текущем году сократилась в среднем на 46%.

В целом, как прогнозируется в докладе, международная миграция в странах ОЭСР по итогам 2020 года может снизиться до исторического минимума.