Любляна, , 17:57 — REGNUM Правительство Словении издало постановление о временном частичном ограничении передвижения людей и ограничении или запрете собраний людей для предотвращения заражения коронавирусом.

Флаг Словении Andrej Jakobčič

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Как говорится в тексте постановления, на территории страны вводится комендантский час с 21:00 до 6:00 и ограничивается передвижение между регионами.

Также людям нельзя собираться больше шести человек, ходить в гости. За нарушение ограничений полагаются штрафы.