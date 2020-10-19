Санкт-Петербург, 19 октября 2020, 17:55 — REGNUM Соблюдать правила и поменьше контактировать между собой призвала сограждан глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами 19 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»
Глава Роспотребнадзора призвала строго соблюдать масочный режим.
Она отметила важность распространения верной информации о ситуации с коронавирусом. По словам Поповой, людей нужно больше информировать о необходимости соблюдать правила. По её словам, пандемия ещё в разгаре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу в России осталось, вероятно, всего несколько недель.
Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России