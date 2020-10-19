Сочи, Краснодарский край, , 17:50 — REGNUM Сильный ливень обрушился на Сочи 19 октября после многонедельной засухи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О непогоде синоптики предупредили заранее — администрация города опубликовала метеопредупреждение о сильных дождях. По информации Sochinews, потоками воды затоплены несколько участков автодорог, из-за чего образовались заторы, в районе санатория «Зелёная роща» рухнуло дерево, перекрыв временно движение по проезжей части.

Добавим, что, по данным метеорологов, непогода сохранится до утра 20 октября. Прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20−22 м/с, есть риск схода селевых потоков малого объема и подъёма воды в реках. До первой половины дня 20 октября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.