Москва, , 17:46 — REGNUM Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов излечился от коронавируса. Об этом сообщается 19 октября в Telegram-канале департамента.

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«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров», — приводятся в сообщении слова вице-мэра.

Ликсутов отметил, что заболевание у него протекало бессимптомно, при этом он соблюдал режим самоизоляции и работал из дома.

«Завтра планирую приступить к работе в полном объёме, продолжая при этом использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности», — добавил он.

Напомним, о выявлении коронавируса у Максима Ликсутова в департаменте транспорта столицы сообщали 10 октября.

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