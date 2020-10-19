Москва, , 17:43 — REGNUM Вопрос новых технологий, которые необходимы для развития российской медицины, поднял премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 октября на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

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Предложив начать заседание не с таможенных и налоговых вопросов, а с медицины, Мишустин сказал:

«Новые решения и технологии позволят людям сберечь своё здоровье, повысить качество жизни».

Российский премьер-министр подчеркнул, что повышение качества жизни людей является одной из приоритетных задач правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям Мишустин рассказал о том, как Россия справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

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