Воронеж, 19 октября 2020, 17:41 — REGNUM Пилотная выделенная полоса для общественного транспорта начнёт действовать в Воронеже с 20 октября, сообщили в администрации города.
Первая в городе выделенная полоса появится на улице Остужева и Северном мосту в рамках поэтапной реформы общественного транспорта. На данный момент завершено нанесение горизонтальной дорожной разметки в полном объеме, 19 октября устанавливаются дорожные знаки. Система автоматической фиксации нарушений будет установлена позже, однако наказывать нарушителей могут уже с 20 октября в случае, если нарушение выявлено сотрудниками ГИБДД.
Как пояснили в мэрии, в действующие контракты с транспортными предприятиями будет вноситься новый пункт с рекомендацией о движении общественного транспорта только в пределах выделенной полосы, за исключением объезда препятствий в виде ДТП, сломавшегося автобуса или другого транспортного средства.
Отметим, это не первая попытка воронежских властей ввести выделенные полосы для общественного транспорта. В 2011 году в центре Воронежа, на улице Плехановской была организована выделенная полоса, однако действовала она лишь несколько недель — выяснилось, что полоса не соответствовала требованиям ГОСТа.