Воронеж, , 17:41 — REGNUM Пилотная выделенная полоса для общественного транспорта начнёт действовать в Воронеже с 20 октября, сообщили в администрации города.

Первая в городе выделенная полоса появится на улице Остужева и Северном мосту в рамках поэтапной реформы общественного транспорта. На данный момент завершено нанесение горизонтальной дорожной разметки в полном объеме, 19 октября устанавливаются дорожные знаки. Система автоматической фиксации нарушений будет установлена позже, однако наказывать нарушителей могут уже с 20 октября в случае, если нарушение выявлено сотрудниками ГИБДД.

«По итогам анализа функционирования выделенной полосы на этом направлении будем принимать дальнейшие решения, в частности, в следующем году выделенные полосы могут появиться на двух других мостах через Воронежской водохранилище и прилегающих улицах, а также на наших ключевых магистралях — Московском проспекте и Плехановской», — сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как пояснили в мэрии, в действующие контракты с транспортными предприятиями будет вноситься новый пункт с рекомендацией о движении общественного транспорта только в пределах выделенной полосы, за исключением объезда препятствий в виде ДТП, сломавшегося автобуса или другого транспортного средства.

Отметим, это не первая попытка воронежских властей ввести выделенные полосы для общественного транспорта. В 2011 году в центре Воронежа, на улице Плехановской была организована выделенная полоса, однако действовала она лишь несколько недель — выяснилось, что полоса не соответствовала требованиям ГОСТа.