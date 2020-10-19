Ярославль, 19 октября 2020, 17:40 — REGNUM В Ярославской области осенние каникулы в школах увеличат до 14 дней. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба.

Школьный класс
Школьный класс
Yarregion.ru

Школы будут сами принимать решения о конкретных сроках начала каникул в зависимости от своего режима обучения (по четвертям или по триместрам). Дистанционного обучения на каникулах не планируется. Детские дошкольные учреждения продолжают работу в обычном режиме.

Цель продления каникул — разобщение людей, чтобы сдержать подъём заболеваемости. Также в ближайшее время пройдут внеплановые проверки масочного режима и других мер безопасности в организациях с массовым пребыванием людей.

Кроме того, многофункциональные центра в регионе возвращаются к режиму работы по предварительной записи.

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