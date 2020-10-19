Рязанский район, 19 октября 2020, 17:36 — REGNUM Современный комплекс оздоровительных терм начинает работу в районе посёлка Варские Рязанской области. 19 октября здесь открылась вторая очередь спортивно-туристического комплекса «Экопарк Поляны», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экопарк входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Площадка предназначена для активного отдыха и занятий спортом. По словам президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова, туристический комплекс сможет стать и центром циклических видов спорта. В рамках открытия второй очереди Экопарка введён в эксплуатацию комплекс оздоровительных терм общей площадью 4,5 тысячи кв.м.
Реализация инвестиционного проекта стала возможна после заключения соглашение о предоставлении государственной поддержки между правительством Рязанской области и ООО «Экопроект».