Рязанский район, , 17:36 — REGNUM Современный комплекс оздоровительных терм начинает работу в районе посёлка Варские Рязанской области. 19 октября здесь открылась вторая очередь спортивно-туристического комплекса «Экопарк Поляны», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экопарк входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Площадка предназначена для активного отдыха и занятий спортом. По словам президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова, туристический комплекс сможет стать и центром циклических видов спорта. В рамках открытия второй очереди Экопарка введён в эксплуатацию комплекс оздоровительных терм общей площадью 4,5 тысячи кв.м.

«Экопарк пользуется большой популярностью у рязанцев и гостей региона. Людям здесь удобно, интересно и комфортно. Это как раз тот набор условий, который необходимо учитывать при создании туристических комплексов, чтобы они были востребованы. Этот проект — пример успешного партнерства правительства Рязанской области и социально ответственного бизнеса», — сказал на открытии губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Реализация инвестиционного проекта стала возможна после заключения соглашение о предоставлении государственной поддержки между правительством Рязанской области и ООО «Экопроект».