Кострома, , 17:29 — REGNUM Глава Кологривского муниципального района Костромской области Роман Милютин сложил полномочия после скандала с мостом через реку Пеженга — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роман Милютин Kologriv.org

«С сегодняшнего дня я не работаю главой района, потому что принял решение досрочно сложить полномочия. Это моё личное решение по семейным и так далее обстоятельствам… Это никак не связано с ситуацией с ремонтом моста, просто так совпало», — рассказал Милютин корреспонденту информационного агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители посёлка Колохта Кологривского района сняли и выложили в интернет видео о состоянии моста через реку Пеженга. Отремонтированный чуть более месяца назад деревянный мост находится в аварийном состоянии. По мнению авторов видео, по нему «не то что ездить — ходить опасно».

Исполняющим обязанности главы района с 19 октября назначен заместитель Милютина — Андрей Семёнов. Выборы, на которых местным жителям предстоит избрать нового главу района, состоятся в декабре 2020 года.

Справка ИА REGNUM: Роман Милютин — уроженец Кологрива. После получения первого образования по специальности «зубной врач» и работы в районной больнице был депутатом совета депутатов в Кологриве, возглавлял интернат для престарелых и инвалидов. В 2013 году окончил Международную Академию бизнеса и новых технологий в Ярославле, после чего стал депутатом районного собрания депутатов Кологривского муниципального района. Обязанности главы Кологривского района Милютин исполнял с 2013 года.

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