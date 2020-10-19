Москва, , 17:23 — REGNUM Первая фаза пандемии COVID-19 пройдена Россией успешнее, чем многими другими странами, заявил 19 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Работник скорой помощи в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

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Глава правительства отметил, что российские власти принимали и принимают меры по помощи согражданам, а также всей экономике страны.

Мишустин «В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский президент Владимир Путин призвал лучше информировать сограждан о тех мерах, которые власти предпринимают для борьбы со спровоцированным коронавирусом кризисом.

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