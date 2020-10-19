Москва, , 19:49 — REGNUM Ожидаемое пиковое число заражений COVID-19 не более 20 тыс. в сутки на территории России, которое назвала директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, вызвало шквал комментариев в сети. Пользователи поделились мнением 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Многие комментаторы оказались возмущены подобными прогнозами. По их видению, предостережение Пшеничной о том, что ситуация может ухудшиться еще сильнее, если население не будет соблюдать рекомендации по масочному режиму, является издевательством.

«Дожили! Куда катится эта страна? Весной цифры были гораздо меньше, и были все были дома. А теперь такое количество больных и государству чихать на все! Только не забывают поборы да штрафы с людей и предприятий собирать! Вводите ЧС, выдавайте средства защиты бесплатно! Или как всегда: для своего народа ничего нет, но вы держитесь?», — задаётся вопросом Елена К.

Большое количество пользователей решило поделиться своими личными наблюдениями за ситуацией вокруг пандемии коронавируса. К примеру, один из граждан описал, как он узнал о том, что болен COVID-19, и каким образом с ним взаимодействовали медицинские работники.

«Болею короной. Результат анализа ждал 5 дней. По симптомам и анализам у людей, с которыми я общался, понимал, что у меня эта болезнь. Но когда спросил врачей, которые ко мне приходили, как мне в аптеку идти за лекарствами, если я, возможно, заразен? Мне ответили, что не парьтесь, мол, пока не подтвердили COVID-19, вы не опасны и можете гулять. Я то, конечно, сам никуда не ходил, но, чёрт возьми, отношение врачей просто убивает», — написал Георгий Л.

Другие рассказали о том, что не могут получить обычную медицинскую помощь. Пользователи отметили, что в отдельных городах отсутствует ряд лекарств, которые необходимы им в борьбе с заболеваниями.

«В Новосибирске жду участкового терапевта уже почти 2 суток. Сама с температурой, хронический гнойный бронхит. На работе в школе из 16 учителей болеют 12! Работать на замене некому. Сегодня по рецепту коллеги пыталась купить азитромицин (его всем выписывают). Но этого лекарства в городе нет, от слова совсем! Власти города бездействуют», — поделилась Елена Д.

Многие оказались уверены в том, что власти даже не собираются по-настоящему заботиться о гражданах. По видению пользователей, чиновников заботит только экономия бюджета. Для этого они даже не стесняются повышать коммунальные платежи в тяжёлое время пандемии, считают люди.

«Сколько можно издеваться над собственным народом? Где вакцина, где доступные лекарства? Где реальные меры, чтобы остановить распространение этой заразы? Все озабочены тем, как можно больше денежной выгоды получить от страданий людей. Продать миллионы доз вакцины за границу, побольше денег взять за противовирусные препараты. А собственных стариков никому не жаль. Они брошены на выживание. Как можно в таких условиях повышать цены на продукты, лекарства, ЖКХ? Это бесчеловечно!», — считает Natalya B.

Напомним, директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о том, что ожидаемое число заражений на пике по COVID-19 в России будет не более 20 тысяч в сутки.