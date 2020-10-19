Москва, , 17:00 — REGNUM Самая разумная мера для борьбы с распространением коронавируса — перевести все учебные заведения в дистанционный режим. Об этом 19 октября заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Константин Мусман.

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"В настоящее время наблюдается впечатляющий рост количества граждан, заболевающих коронавирусом. Россия вышла на показатель прироста случаев заболеваемости в размере 15 тысяч в сутки. Как я предупреждал в Открытом письме к правительству Российской Федерации еще летом 2020 года, необходимо было продумать организацию образовательного процесса осенью 2020 года таким образом, чтобы дети могли учиться, не посещая школы или колледжи. Но правительство Российской Федерации, региональные власти не уделили данным просьбам и требованиям должного внимания. В результате с 1 сентября в российских школах начались полноценные занятия. И практически сразу же началась новая вспышка заболевания. Медицинские специалисты сейчас признают: одними из основных разносчиков заболевания являются дети — школьники, студенты колледжей и лицеев, которые сами практически не болеют, к счастью, коронавирусом, но при этом заражают своих родителей, бабушек и дедушек, являясь переносчиками вируса», — сказал он.

По мнению эксперта, в России не вводят достаточные меры для борьбы с распространением коронавируса.

«Первой и самой главной мерой мог бы стать перевод школ на дистанционную систему обучения, разумеется — при условии создания и обеспечения надлежащих условий со стороны государства, министерства образования, администраций учебных заведений. Сейчас учащиеся старших классов, то есть с 6-го по 11-й класс, переведены на дистанционный формат обучения. Это вполне оправданно, учитывая, что они переходят во время занятий из класса в класс и риск заражения увеличивается. Однако школьники с 1-го по 5-й классы продолжают учиться очно. То есть, по сути, принята лишь полумера, а ведь малышей также стоило бы отправить на дистанционное обучение. Но на это власть не идет, игнорируя то, что в каждом классе собирается до 30 учащихся из разных семей, зато при этом запрещает ресторанам принимать гостей после 22 часов вечера, будто бы в 21 час коронавирус распространяется с меньшей интенсивностью, чем в более поздние часы», — отметил Мусман.

Он обратил внимание, что с 21 октября в Московской области запрещают массовые мероприятия — выставки и так далее, но при этом школы продолжат работать в обычном режиме.

«Вот такой подход власти к решению проблемы, мягко говоря, удивляет и не радует. Ведь сейчас самое разумное предложение — перевести учебные заведения на дистанционную модель организации образовательного процесса в полном объеме. Власть на это не идет, но когда заболеет первый ребенок, кто будет за это отвечать? Или мы столкнемся с очередным замалчиванием проблемы?» — спросил адвокат.