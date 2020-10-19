Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинске на 87-м году жизни скончался заслуженный врач Николай Тарасов. Причиной стала коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба мэрии.

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Николай Иванович отдал медицине и науке основные годы своей жизни. 20 лет он возглавлял созданную при его активном участии государственную медицинскую академию дополнительного образования. Занимаясь наукой, не оставлял и врачебную практику. Им были проведены первые эндоскопические урологические операции.

В мэрии отмечают, что смерть Тарасова — это невосполнимая утрата для медицинского сообщества России. Прощание с медиком назначено на 20 октября.