Москва, , 19:48 — REGNUM Найденное учёными из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия «слабое место» у коронавируса породило множество комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 19 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Многие указали на тот факт, что данный вид вируса был обнаружен учёными уже достаточно давно, но за всё это время так и не было изобретено лекарство, которое могло бы эффективно помочь человеку в борьбе с этой инфекцией.

«Коронавирус был обнаружен в 1965 году. Что-то долго вакцину к нему создают. Понятно, что вирус мутирует, но слишком много открытий и шумихи стало в последнее время на этот счёт», — пишет Анатолий П.

Часть граждан заявила о своей усталости от темы коронавируса, которая муссируется в СМИ. Пользователи выразили уверенность, что лучшим методом защититься от заразы является здоровый образ жизни, свежий воздух и водные процедуры.

«Надоели со своими вирусами. Лучше бороться по старинке. Свежий воздух, закаливание, нормальное питание. Вот и вся борьба. Одеваться по погоде. В аптечке есть парацетамол на всякий случай, и хватит. Что-то подсказывает мне, что бороться с простудными вирусами бесполезно. Века прошли, а эффективного лекарства против вирусов sars. и mers, как не было, так и нет», — поделилась мнением Ольга А.

Некоторые комментаторы думают, что если бы можно было создать лекарство от COVID-19, то его бы уже давно сделали. Поэтому разные страны сделали акцент на разработке вакцин. Но граждане боятся, что это может нанести больше вреда, чем пользы.

«Поражает, что почти за целый год присутствия короны ученые никак не придумали лекарство. Все только вакцину делают — самое простое и небезопасное решение. Странно, конечно. Еще не ясно, сколько держатся антитела при вакцинации. Каждые 3 месяца ходи, прививайся», — написал пользователь «Блог Путешественника».

Нашлись и те, кто призвал людей не унывать перед надвигающейся второй волной пандемии. По их мнению, лучшей защитой организма может стать оптимистичный взгляд на вещи, ведь, мол, стресс является той дверью, через которую вирусы эффективнее проникают в тело человека.

«Слабое место любого вирусов и бактерий — крепкий иммунитет и хронический оптимизм у человека! Эту стену не пробьет никто из них и даже лекарства бесполезны!», — считает пользователь под псевдонимом «ЙожЫк в нирване».

Напомним, 19 октября стало известно, что ученые из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия нашли «слабое место» у коронавируса. Они заявили, что готовы начать разработку лекарства, основного на выявленных слабостях вируса.