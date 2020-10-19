Варшава, , 16:55 — REGNUM Власти Польши привлекли военных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 19 октября сообщает агентство Reuters.

На национальном стадионе Варшавы развернут полевой госпиталь. Военнослужащие привлечены также для обслуживания пунктов тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе суточное число случаев COVID-19 в Польше почти достигло 10 тысяч. 19 октября было зарегистрировано 7482 случая заболевания.

Официальные лица уже пообещали удвоить базовую заработную плату государственных медицинских работников в связи с новым всплеском COVID-19.

Также правительство Польши ведет переговоры с частными медицинскими учреждениями о предоставлении коек и палат для пациентов с коронавирусом.