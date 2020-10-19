Челябинск, , 16:53 — REGNUM В Челябинской области выявлены случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила журналистам первый замгубернатора Ирина Гехт.

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Количество таких случаев чиновница не назвала. Но отметила, что среди тех, кто весной перенёс COVID-19 бессимптомно, у некоторых она протекает в средне-тяжёлой форме. Есть и обратные примеры, когда у тяжело переболевших в этот раз нет никаких симптомов, только положительный результат теста.

«Болезнь достаточно коварна», — констатировала Гехт. Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни на территории Челябинской области ежедневно выявляют более 100 новых случаев заражения коронавирусом.