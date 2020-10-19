Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к 1,5 годам колонии и сразу выпустили из-под стражи в зале суда женщину, которая убила своего соседа по коммуналке молотком, а затем расчленила его тело и на маршрутном такси в несколько приёмов вывезла останки на окраину города. Об этом приговоре 19 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

41-летняя Анастасия Алферова была задержана осенью 2019 года после того как 5 апреля 2019 года на Канонерском острове были найдены расфасованные по пакетам останки мужчины. Как установило следствие, убитым оказался 39-летний резчик по дереву Виктор В.

Подозреваемой по делу оказалась соседка погибшего по коммунальной квартире, которая, как установлено, в конце марта того же года сначала ударила своего оппонента молотком по голове, затем добила несколькими ударами ноги. После того как мужчина скончался, петербурженка расчленила тело оппонента и в несколько заходов на маршрутном такси вывезла части тела на Канонерский остров к Финскому заливу.

В октябре 2019 года женщину задержали, обвинили в убийстве и на время следствия поместили в СИЗО.

Спустя чуть больше года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор. Подсудимая вину не признала и объяснила свой поступок самообороной.

«В ходе судебного следствия стороной обвинения версия подсудимой опровергнута не была. Суд признал Алферову виновной по ч.1 ст.108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», — прим. ред.), назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда по отбытию», — уточнили в судебной пресс-службе.

Напомним, осенью того же года в Петербурге доцент Олег Соколов убил свою сожительницу и расчленил ее тело. Процесс над Соколовым в том же самом Октябрьском суде продолжается.

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