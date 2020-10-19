Махачкала, , 17:35 — REGNUM Четверо меценатов стали почетными гражданами Махачкалы за помощь городу в борьбе с коронавирусом. Звание присвоено сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, первому вице-президенту Федерации спортивной борьбы России Омару Муртазалиеву, совладельцу холдинга Peretz Group Зиявудину Абдурахманову и гендиректору авиакомпании «Азимут» Аскеру Саидову, сообщил у себя в Instagram глава города Салман Дадаев.

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Мэр отметил, что весной ситуация с коронавирусом в Дагестане была непростой, ощущалась нехватка лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медперсонала. В этот период, по словам Дадаева, городам и районам республики, в том числе Махачкале, большую помощь оказали меценаты.

В связи с этим глава города подготовил представление о присвоении Керимову, Муртазалиеву, Абдурахманову и Саидову звания «Почетный гражданин Махачкалы». Решение мэра депутаты городского собрания поддержали единогласно.

Отметим, что ранее почетными гражданами Махачкалы становились бывшие главы Дагестана Муху Алиев и Рамазан Абдулатипов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, поэты Расул Гамзатов и Фазу Алиева, боксер-профессионал Султан Ибрагимов, телеведущий Александр Масляков, певица Алла Пугачева и другие.