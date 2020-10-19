Воронеж, , 16:35 — REGNUM Воронежский государственный технический (опорный) университет приостановил процесс перевода студентов на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Основанием для приостановления процесса перехода на дистанционную форму работы стало письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России от 16 октября.

«Университет продолжит работу в обычном режиме, с активным применением дистанционных технологий. О переходе на дистанционный режим работы будет сообщено дополнительно после согласования с учредителем», — уточнили в вузе.

Ранее ВГТУ сообщил о переходе на дистанционную форму обучения на период с 19 октября по 1 ноября, причиной была названа профилактика распространения коронавируса. Ранее ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Василий Попов сообщил о добровольном переходе студентов на индивидуальное дистанционное обучение.