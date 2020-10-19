Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM Самый трезвым селом Свердловской области стал посёлок Валериановск (Качканарский ГО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В тройке победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости» также оказались посёлок Баранчинский (Кушвинский ГО) и село Сладковское (Слободо-Туринский район)

Три победителя получили 560 тысяч рублей, 400 тысяч рублей и 240 тысяч рублей соответственно, а также поощрительные призы по 100 тысяч рублей. Деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря или подготовку спортивных площадок.

Трезвенников выявляли путём проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, через лекции по пропаганде трезвости и не только. В конкурсе участвовали 58 поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты свердловского Заксобрания намеревались обсудить введение новых ограничений на деятельность магазинов по продаже пива.

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