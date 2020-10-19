Екатеринбург, , 16:32 — REGNUM Свердловские власти не принимали решений о введении дополнительных каникул для школьников, заявили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на источник, что в области могут ввести вторую неделю каникул или же перевести школьников после недельного отдыха на дистанционное обучение.

В штабе сослались на свердловского министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова, который ранее обещал уведомить родителей, если сроки каникул изменятся. «Данные остаются актуальными», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2020 года в России начались осенние школьные каникулы.