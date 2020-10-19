Орел, , 16:26 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у председателя Орловского областного совета депутатов Леонида Музалевского. Об этом сообщил «Орёлград» со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Леонид Музалевский Oreloblsovet.ru

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О состоянии здоровья Музалевского не сообщается. Также тест на коронавирус сдал первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положительный результат теста на коронавирус получил губернатор Орловской области Андрей Клычков, о чем он сам сообщил в социальной сети.