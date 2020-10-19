Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 299 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Это рекордный показатель по выпискам больных COVID-19. Для сравнения, 18 октября 2020 года власти докладывали о выписке 286 пациентов, переболевших такой инфекцией. Всего в регионе выписано уже 24 816 человек.

Продолжается лечение 200 больных в тяжёлом состоянии (169 лежат в реанимации, из них 107 — на ИВЛ), 625 пациентов в состоянии средней тяжести, и ещё части больных в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 699 смертей от COVID-19.

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