Элиста, , 16:08 — REGNUM В Калмыкии число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 8 тысяч. Это следует из оперативных данных, опубликованных 19 октября на сайте главы республики, передаёт ИА REGNUM.

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За последние трое суток в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 261 человек. Общее число заболевших COVID-19 достигло 8 тыс. 41 человека.

С начала пандемии выписаны с выздоровлением 4 тыс. 863 жителя республики. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 86 пациентов.

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