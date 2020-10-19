Москва, , 16:00 — REGNUM Учителя московских школ выходят на работу для проведения уроков в очном формате для учащихся 1−5 классов, заявили 19 октября ИА REGNUM в Департаменте образования Москвы. Требования вести дистанционные уроки из школы для учителей не установлено.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

»При проведении дистанционных уроков для 6−11 классов учитель может находиться в здании школы и вне его. Основной акцент делается на качество проведения урока», — уточнили в департаменте.

Напомним, что после двухнедельных каникул, с 19 октября школьники 6−11 классов Москвы перешли на дистанционное обучение. Как сообщало ИА REGNUM, в первый же день утром родители, дети и учителя столкнулись с трудностями дистанта. Сайт электронного дневника, через который дети выходят на уроки в Microsoft Teams, не выдержал наплыва обращений. Большинство уроков было сорвано, на них присутствовали 3−5 человек. Некоторые учителя вынуждены были спешно организовывать уроки в Zoom.

Читайте развитие сюжета: «Удалёнка» в московских школах создала новые профессии