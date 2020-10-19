Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Три коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места. Такое предположение по результатам проведённого исследования, которые опубликованы в журнале Science, сделала группа учёных из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

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Во время исследования были найдены более 300 белков, продуцируемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них определили 20 молекул, которые влияют на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека.

Из более чем 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой и взаимодействующих с SARS-CoV-2, исследователи выявили 20 молекул, влияющих на число синтезируемых вирусных частиц. К ним относится Tom70. Он взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, присутствующим как в SARS-CoV-1, так и в SARS-CoV-2. Таким образом, этот фактор и позволяет создать универсальное лекарство против патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS.

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«Комплекс Tom70-Orf9b может быть использован как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов заявил, что новая коронавирусная инфекция мутирует и постепенно становится менее агрессивной, но зато более заразной. Это объясняется тем, что вирус пытается подольше задержаться в человеческой популяции.