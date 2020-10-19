Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Петербурге к понедельнику, 19 октября, на 12 единиц уменьшилось количество классов школ, находящихся на карантине и переведенных на дистанционное обучение из-за обнаружения случаев коронавирусной инфекции и других ОРВИ. При этом количество закрытых групп в детсадах незначительно возросло.

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Как сообщили телеканалу «78» в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга, в настоящее время на дистанционном обучении находится 106 классов в 57 школах города, что составляет 0,53% от общего числа школьных классов в Петербурге.

Напомним, на 16 октября на «дистанционку» из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ были отправлены 118 классов в 59 школах (0,59% от общего количества).

В то же время сейчас закрыты из-за заболеваемости шесть групп в пяти детских садах Петербурга. На 16 октября были закрыты пять групп в пяти детских садах.

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