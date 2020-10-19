Пенза, , 16:22 — REGNUM Прямую линию в социальных сетях проведет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Соответствующую информацию публикует пресс-служба регионального правительства.

На вопросы пензенцев губернатор ответит во вторник, 20 октября. Трансляция начнется в 14:00. Свои вопросы к главе области можно задать заранее на страницах правительства Пензенской области в соцсети «Одноклассники» и на странице губернатора в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, массовая вакцинация населения началась в Пензенской области. В числе первых, кто пришел поставить прививку от гриппа, был губернатор Иван Белозерцев. Об этом глава области сообщил 4 сентября на своей странице в Instagram.

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