Сеул, , 08:14 — REGNUM Начиная с 19 октября в детских садах и школах Южной Кореи увеличили заполняемость классов до двух третей списочного состава. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Решение об увеличении заполняемости классов было принято министерством образования страны в связи с ослаблением режима социального дистанцирования.

Известно, что школам, расположенным в регионах, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка, разрешено еще больше ослабить ограничения на очные занятия, однако школам столичного региона необходимо соблюдать ограничения.

Отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране или новых вспышек коронавируса в образовательных учреждениях заполняемость классов может быть вновь сокращена.

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